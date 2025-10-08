💳 Мигрантам из реестра контролируемых лиц блокируют карты

В 2025 году МВД обнаружило более 5 тысяч случаев незаконного найма иностранцев.

Банковские карты мигрантов, попавших в реестр контролируемых лиц, блокируются автоматически.

Об этом рассказал врио начальника управления по вопросам миграции столичного главка МВД Игорь Дудник.

«Если человек попадает в реестр контролируемых лиц, то блокировка счетов происходит автоматически», — сообщил Дудник.

Он добавил, что в 2025 году число нарушений правил привлечения иностранцев или лиц без гражданства к трудовой деятельности превысило 5 тысяч.

Реестр контролируемых лиц заработал с февраля 2025 года. В нем содержатся сведения о мигрантах, утративших законные основания для пребывания в России. Они находятся в стране более 3 месяцев без патента, разрешения на работу, РВП или ВНЖ.

Также в список контролируемых лиц внесут иностранца, в отношении которого вступил в силу обвинительный приговор суда, решение о выдворении, депортации, нежелательности пребывания, неразрешении въезда и прекращении гражданства, добавил представитель МВД.