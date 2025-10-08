В ЦБ обсуждают введение лимита на количество банковских карт у россиян

Банк России признал, что сейчас не располагает информацией о том, сколько банковских карт в среднем приходится на одного человека. Без этих данных невозможно установить лимит по количеству карт на физлицо.

Центробанк рассматривает возможность ограничить количество банковских карт, которыми может владеть один человек. Но пока у регулятора нет точных данных, сколько карт реально приходится на каждого россиянина. Об этом заявила глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина на форуме «Финополис».

Идея ограничить число карт на одного человека впервые прозвучала в марте — её выдвинула глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совещании у президента. Предложение связано с борьбой с «дропперством» — схемами, когда мошенники используют подставных лиц и их карты для обналичивания и перевода средств.

ЦБ и Минфин считают, что для контроля понадобится единый реестр платежных карт. Но сейчас такого реестра нет, поэтому регулятор не может оценить, сколько карт реально приходится на одного россиянина.

«Принимать решение нужно базируясь на данных, а не на ощущениях», — подчеркнула Бакина. По её словам, даже если лимит будет установлен, вводить его придётся с отложенным сроком, чтобы успеть собрать статистику.

Для реализации инициативы планируется создать систему учёта платёжных карт с использованием ИНН как единого цифрового идентификатора владельца. Это позволит банкам контролировать количество карт у клиентов и поможет бороться с мошенничеством и «дропперством».