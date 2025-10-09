Утильсбор-2025 на семиместные машины для многодетных семей предлагают отменить

Льготу на покупку авто могут давать раз в три года.

Общественная палата (ОП) предлагает отменить утильсбор на 7-местные автомобили для многодетных семей. Предложение будет направлено в кабмин, сообщил заместитель секретаря ОП Владислав Гриб.

«Так как у нас не такой большой выбор семиместных семейных автомобилей локальной сборки, есть предложение отменить утильсбор на такие машины для многодетных семей и разрешить им раз в три года покупать авто с такой льготой», — заявил Гриб.

Он считает, что такие машины необходимы многодетным семьям. А возможность пользоваться льготой на покупку авто раз в три года не только поддержит такие семьи, но и простимулирует других россиян стать многодетными.

А предоставление льготы раз в три года позволит избежать злоупотреблений со стороны льготников.

Напомним – Минпромторг опубликовал проект постановления Правительства, согласно которому с 1 ноября 2025 года расчет утильсбора для легковых авто будет зависеть от типа и объема двигателя, а мощность будет влиять на повышающий коэффициент по прогрессивной шкале.