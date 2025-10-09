В законе закрепят статус компаний, которые перестали соответствовать критериям МСП

Чтобы быть в реестр МСП, нужно соблюдать лимит доходов и (или) среднесписочной численности работников.

Совет Федерации рекомендовал кабмину проработать вопрос о законодательном закреплении определения юрлица, сведения о котором исключены из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с превышением им предельных значений по доходу и/или среднесписочной численности работников.

Эти критерии установлены Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».

Такой наказ дан в постановлении Совфеда от 08.10.2025 № 433-СФ «О текущем состоянии экономики и ключевых задачах социально-экономического развития РФ» по итогам встречи с главой Минэкономики Максимом Решетниковым.

Этим же постановлением Совет Федерации рекомендовал кабмину отменить НПД и самозанятость уже в 2026 году. Но кабмин против.