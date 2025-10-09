В законе закрепят статус компаний, которые перестали соответствовать критериям МСП
Совет Федерации рекомендовал кабмину проработать вопрос о законодательном закреплении определения юрлица, сведения о котором исключены из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с превышением им предельных значений по доходу и/или среднесписочной численности работников.
Эти критерии установлены Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».
Такой наказ дан в постановлении Совфеда от 08.10.2025 № 433-СФ «О текущем состоянии экономики и ключевых задачах социально-экономического развития РФ» по итогам встречи с главой Минэкономики Максимом Решетниковым.
Этим же постановлением Совет Федерации рекомендовал кабмину отменить НПД и самозанятость уже в 2026 году. Но кабмин против.
Новость "вдохновляет" особенно когда орет сирена.
Стесняюсь спросить: зачем? Чтобы создать реестр исключенных из реестра? А если у компании доход и численность работников соответствуют параметрам, но ее исключили в связи с превышением стоимости основных средств, то такой компании тоже надо законодательно закрепить какое-то определение?