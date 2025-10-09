❗️❗❗ Совфед предлагает отменить НПД и самозанятость уже в 2026 году

Сенаторы рекомендуют проанализировать результаты эксперимента и завершить его на два года раньше срока.

Совет Федерации предлагает уже в 2026 году отменить режим самозанятости. Об этом говорится в постановлении СФ от 08.10.2025 № 433-СФ «О текущем состоянии экономики и ключевых задачах социально-экономического развития РФ» по итогам встречи с министром экономразвития Максимом Решетниковым.

Правительству рекомендуют проанализировать результаты проведения эксперимента по установлению спецрежима «Налог на профессиональный доход».

«По итогам анализа проработать вопросы о завершении эксперимента в 2026 году и разработке дополнительных мер по недопущению практики занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников», — сказано в постановлении.

Ранее Решетников говорил, что эксперимент с самозанятостью близится к завершению, но обещал, что спецрежим сохранится до 2028 года.