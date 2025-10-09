ЦОК КПП МП 03.10 Мобильный в1
Самозанятые

❗️ Кабмин опроверг отмену НПД и самозанятости в 2026 году

Изменений до конца эксперимента не планируется.

Режим самозанятости не планируется менять до завершения срока проведения эксперимента в конце 2028 года, сообщила пресс-служба кабмина.

«Никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется. Эксперимент проводится с 2019 года и завершится в 2028 году. В течение этих лет условия налогообложения остаются прежними», — заявили в Правительстве.

Ранее Совет Федерации опубликовал постановление, в котором рекомендует кабмину отменить НПД и самозанятость уже в 2026 году.

С 1 января 2026 года российский бизнес входит в совершенно новую реальность. Налоговые изменения затронут миллионы предпринимателей — от владельцев небольших кафе до крупных производственных компаний. Речь не о косметических поправках. Это фундаментальный сдвиг: повышение НДС до 22%, резкое снижение порога для уплаты этого налога на УСН

