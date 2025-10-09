В закон о запрете поиска экстремистских материалов и рекламе VPN могут ввести послабления

Поиск запрещенки в научных и исследовательских целях предлагают добавить в исключения.

Закон о штрафах за умышленный поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов могут смягчить.

Об этом говорится в официальном ответе Минцифры на запрос главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, пишет ТАСС.

Запрет могут отменить для научной и исследовательской работы, а также деятельности в рамках правотворческой и правоохранительной функций.

Анализ необходимости внесения изменений в законодательство проводит Минцифры совместно с Минюстом, ФСБ, МВД, Роскомнадзором, Генпрокуратурой и Следственным комитетом, говорится в ответе.

«В рамках данной работы рассматривается вопрос законодательного уточнения случаев, не подпадающих под запрет поиска экстремистских материалов в сети "Интернет", включая научные и исследовательские цели, а также деятельность, осуществляемую в рамках правотворческой и правоохранительной функций», — сообщается в документе.

Мизулина подтвердила факт получения ответа от Минцифры на обращение.

Закон о штрафах за умышленный поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов вступил в силу с 1 сентября 2025 года.

За поиск экстремистских материалов из перечня, в том числе с использованием VPN, предусмотрены штрафы от 3 до 5 тыс. рублей.

За рекламу VPN-сервисов предусмотрена административная ответственность как для рекламодателей, так и для распространителей рекламы: