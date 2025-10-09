💳 Назван примерный лимит по картам на человека в одном банке

Предельное число карт на россиянина в банке – не более пяти.

Об ограниченном количестве карт на человека в одном банке рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

«У нас есть информация о предельном количестве карт в каждом банке. Мы такой статистикой располагаем, и я могу сказать, что 95-98% людей имеют до пяти карт в одном банке», — заявила Бакина.

По ее словам, у Центробанка нет единого реестра карт с полной картиной диапазона разброса карт на одного человека в разных банках.

Но такие статистические данные нужны для введения ограничения на предельное количество карт на одного человека, добавила чиновница.

В рамках законопроекта обсуждают этот лимит, и принятие решения отложится, потому что нужно собрать такие данные и на них опираться, подчеркнула Бакина.