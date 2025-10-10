ЦБ в 2027 году выпустит памятные монеты с Лунтиком

Тираж монет «Лунтик и его друзья» превысит 1 млн экземпляров.

В 2027 году Центробанк планирует выпустить в обращение памятные монеты «Лунтик и его друзья» серии «Российская (советская) мультипликация» из серебра и недрагоценных металлов.

Тираж монет суммарно превысит 1 млн экземпляров, говорится в плане ЦБ по выпуску монет на 2027 год.

Всего в тираж войдут три монеты:

из серебра с цветным покрытием — номиналом 3 рубля;

из стали с никелевым гальваническим покрытием — номиналом 25 рублей;

из медно-никелевого сплава с цветным покрытием — номиналом 25 рублей.

Больше всего монет будет из стали с никелевым гальваническим покрытием, номиналом 25 рублей – 850 тыс. штук.