ЦБ в 2027 году выпустит памятные монеты с Лунтиком
Тираж монет «Лунтик и его друзья» превысит 1 млн экземпляров.
В 2027 году Центробанк планирует выпустить в обращение памятные монеты «Лунтик и его друзья» серии «Российская (советская) мультипликация» из серебра и недрагоценных металлов.
Тираж монет суммарно превысит 1 млн экземпляров, говорится в плане ЦБ по выпуску монет на 2027 год.
Всего в тираж войдут три монеты:
из серебра с цветным покрытием — номиналом 3 рубля;
из стали с никелевым гальваническим покрытием — номиналом 25 рублей;
из медно-никелевого сплава с цветным покрытием — номиналом 25 рублей.
Больше всего монет будет из стали с никелевым гальваническим покрытием, номиналом 25 рублей – 850 тыс. штук.
Комментарии3
А для чего это? ЦБ больше нечем заняться? У нас есть лишние средства на разработку и выпуск вот этого? Так если деньги карман жгут, может их направить на другое?
А что столько негатива? Классная идея!
А почему не Телепузики?