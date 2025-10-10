ФНС спросили, можно ли поменять ТСН на СНТ

У ФНС поинтересовались, можно ли поменять ТСН на СНТ через госрегистрацию бизнеса. То есть сменить организационно-правовую форму.

Ведомство разъяснило, что некоммерческие юридические лица можно создавать в организационно-правовых формах товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в том числе садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества (подп. 4 п. 3 ст. 50 ГК).

Таким образом, СНТ — это вид ТСН, а не отдельная организационно-правовая форма. Де-юре СНТ имеет организационно-правовую форму ТСН.