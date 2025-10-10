26% работодателей повысили зарплаты в третьем квартале 2025 года

Находить новых работников в 3 квартале 34% работодателей было сложнее.

В третьем квартале 2025 года 26% работодателей подняли зарплаты сотрудникам.

Об этом говорится в исследовании «Работы.ру» и «СберПодбора».

Кроме того, для 34% предприятий по итогам третьего квартала процесс закрытия вакансий стал более длительным. Еще 25% компаний сократили направления своей деятельности, сказано в результатах исследования.

17% работодателей сохранили или расширили штат сотрудников, а у 13% опрошенных в третьем квартале вакансии стали закрываться быстрее.

8% компаний стали активнее использовать гибридный формат работы, а 5% полностью перевели сотрудников на удаленку или увеличили ее долю.

«Говоря о вероятных изменениях в четвертом квартале на рынке труда, почти половина опрошенных (49%) прогнозируют сохранение дефицита рабочих специальностей. В то же время 33% участников исследования считают, что рынок труда будет оставаться спокойным, и соискатели будут крепче держаться за свои текущие места», — добавили авторы исследования.

Также 22% опрошенных работодателей ожидают роста доли вакансий для подработки. 21% ожидает рост интереса со стороны компаний к соискателям старшего возраста, а 18% — к молодым специалистам.

Научим рассчитывать зарплату, премии и отпускные на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Вы узнаете, как вести налоговый учет, составлять отчетность, вести учет мигрантов и оформлять согласия на сбор персданных с 1 сентября 2025 года.

Цена со скидкой 72%: 8 900 рублей вместо 31 700 рублей. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.