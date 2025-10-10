Работодатель может требовать выполнения дополнительной работы только предусмотренной трудовым договором

Дополнительная работа дополнительно оплачивается, а работник должен дать на нее согласие.

Работник на сайте Онлайнинспекции.рф пожаловался на работодателя: от фармацевта требуют, чтобы в конце каждого рабочего дня она мыла полы в помещении. За эту работу не доплачивают, а руководитель ссылается на СанПин 2.1.3678-20, где не прописано, что такую работу должны выполнять фармацевтические работники.

Работодатель не вправе требовать выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, ответил Роструд.

«Дополнительная работа может быть поручена работнику только с его согласия и за дополнительную плату», — подчеркнуло ведомство.

Прямой запрет на требование от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, установлен в ст. 60 ТК.

Согласно ст. 60.2 ТК, с письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение рабочего дня наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии за дополнительную оплату.

Также дополнительная оплата при совмещении или увеличении объема работы предусмотрена ст. 151 ТК.

