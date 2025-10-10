😵 Работодатели стали указывать в вакансиях на 30% больше требований к навыкам

По части цифровой зрелости компании в России застряли на среднем уровне. Половина управленцев считают цифровую зрелость своих компаний низкой.

Лишь 11% управленцев считают, что их подразделение достигло высокого уровня цифровой зрелости – когда ключевые процессы уже трансформированы с применением цифровых технологий. При этом почти половина (44%) оценивают уровень цифровизации как «средний» — то есть ограничиваются автоматизацией отдельных процессов без целостной трансформации. Это итоги опроса hh.ru, они в распоряжении «Клерка».

А другая половина респондентов признались, что их компании пока отстают: 36% ограничиваются точечными задачами и копированием чужих практик, а 9% не видят необходимости во внедрении цифровых решений.

При этом оценки цифровой зрелости зависят от позиции управленцев и размера компании. Топ-менеджеры чаще склонны говорить о прогрессе, а директоры департаментов и начальники управлений чаще отмечают низкий уровень цифровой зрелости.

Чем крупнее компания, тем вероятнее, что она отличается более высоким уровнем внедрения цифровых технологий.

Наиболее продвинутой оказалась ИТ-сфера: 28% управленцев отмечают высокий уровень цифровизации, а еще 47% – средний. В промышленности ситуация обратная: лишь 7% фиксируют высокий уровень, а свыше половины (57%) ограничиваются точечными изменениями. Ретейл, сектор продаж b2b и логистика: около половины компаний – на среднем уровне, примерно 40% – на низком.

Готовность сотрудников, в том числе бухгалтеров, использовать решения на основе генеративного ИИ — пока на низком старте. Но в ИТ-сфере показатели выше, а промышленности очень низкие.

93% компаний сталкиваются с нехваткой нужных компетенций у кандидатов.

«За год работодатели стали указывать на 30% больше требований к навыкам в вакансиях. Компании сейчас уделяют больше внимания конкретным умениям и способностям кандидатов и ищут специалистов, готовых быстро включаться в работу. Новые инструменты для оценки навыков и компетенций – тесты, проектные задания, сертификация – помогают работодателям быстрее находить подходящих сотрудников и минимизировать риски при найме», – рассказала Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

