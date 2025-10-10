Как отразить в 1С:ЗУП отстранение от работы беременной сотрудницы
Беременная сотрудница до ухода в отпуск по БиР не будет работать, но за ней сохраняется средний заработок.
Чтобы отразить это в 1С:ЗУП можно использовать документ «Отсутствие с сохранением оплаты».
В документе заполняют поля:
«Месяц» — когда оформляют сотруднику отсутствие с сохранением оплаты.
«Сотрудник».
«Организация».
«Дата».
«Номер».
На вкладке «Главное» выбирают вид использования рабочего времени – «Отстранение от работы с оплатой».
В полях «Дата начала» и «Дата окончания» будет период, когда сотрудник будет отсутствовать на работе с сохранением оплаты.
Далее ставят дату начала периода сохранения заработка. На вкладке «Оплата» при необходимости ставят галочку «Учитывать МРОТ при оплате труда по среднему заработку». В поле «Начисление» указывают начисление «Отсутствие с сохранением оплаты».
Также отмечают, когда будут выплаты: с зарплатой, авансом или в межрасчетный период, и пишут дату выплаты.
Такой документ рекомендуется составлять каждый месяц.
