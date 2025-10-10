Как отразить в 1С:ЗУП отстранение от работы беременной сотрудницы

Если работница не согласилась во время беременности перейти на должность без вредных условий и получает средний заработок, нужно правильно отразить ее отсутствие с сохранением оплаты в программе.

Беременная сотрудница до ухода в отпуск по БиР не будет работать, но за ней сохраняется средний заработок.

Чтобы отразить это в 1С:ЗУП можно использовать документ «Отсутствие с сохранением оплаты».

В документе заполняют поля:

«Месяц» — когда оформляют сотруднику отсутствие с сохранением оплаты.

«Сотрудник».

«Организация».

«Дата».

«Номер».

На вкладке «Главное» выбирают вид использования рабочего времени – «Отстранение от работы с оплатой».

В полях «Дата начала» и «Дата окончания» будет период, когда сотрудник будет отсутствовать на работе с сохранением оплаты.

Далее ставят дату начала периода сохранения заработка. На вкладке «Оплата» при необходимости ставят галочку «Учитывать МРОТ при оплате труда по среднему заработку». В поле «Начисление» указывают начисление «Отсутствие с сохранением оплаты».

Также отмечают, когда будут выплаты: с зарплатой, авансом или в межрасчетный период, и пишут дату выплаты.

Такой документ рекомендуется составлять каждый месяц.

