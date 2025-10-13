Скидки за счет маркетплейсов продавцы назвали угрозой для бизнеса

49% российских продавцов опасаются негативных последствий для бизнеса из-за скидок на их товары за счет маркетплейсов. Такие результаты получил ВЦИОМ в ходе опроса.

«Скидки за счет маркетплейсов – явление достаточно распространенное, за последние два года с ним сталкивались шесть из десяти опрошенных продавцов (61%). Более того, около половины продавцов убеждены, что подобная "щедрость" маркетплейсов может стать серьезной угрозой для их бизнеса (49%)», — пишет аналитический центр.

Более половины респондентов (55%) указали, что из-за скидок за счет маркетплейса итоговая стоимость товаров для потребителей может оказаться ниже их себестоимости.

57% отметили, что со скидками от площадки цена на их товары в других каналах продаж оказывалась выше цены на маркетплейсе. А 65% столкнулись сталкивались за последние два года с падением продаж на альтернативных каналах сбыта.

Кроме того, 61% продавцов не знает, по каким критериям выбирают продавцов и товаров, которым предоставляются скидки за счет маркетплейсов. Это говорит о низкой прозрачности механизма предоставления скидок, считает ВЦИОМ.

В опросе приняли участие 1 000 селлеров на маркетплейсах.