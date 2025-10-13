🐈‍🐩 Количество домашних животных в квартире предлагают ограничить законодательно

Могут установить норму в 18 кв. м на одну взрослую собаку или кошку. Для котят и щенков будет исключение.

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается установить норму о предельном количестве собак и кошек исходя из площади жилого помещения.

«Законопроектом предлагается установить норму — 18 кв. м общей площади жилого помещения на одну взрослую собаку или одну взрослую кошку, учитывая как физиологические особенности животных, так и практические аспекты их содержания в условиях многоквартирного дома», — говорится в пояснительной записке.

Норму предлагается распространить на все субъекты РФ. Но можно будет вводить дополнительные, более строгие требования.

Для случаев рождения потомства допускается временное превышение установленных норм, пока потомство не достигнет шестимесячного возраста.

Также установлено исключение для собак-проводников.

С помощью новых норм рассчитывают сократить количество конфликтных ситуаций между соседями в многоквартирных домах и обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при содержании домашних животных.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.