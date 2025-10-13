До конца 2025 года на Госуслугах появится электронное удостоверение пенсионера

Минцифры добавит на Госуслуги электронные удостоверения пенсионера и сведения об инвалидности.

До конца 2025 года Минцифры планирует добавить на Госуслуги электронные удостоверения пенсионера и сведения об инвалидности. Об этом рассказала директор департамента развития технологий цифровой идентификации ведомства Татьяна Скворцова.

«До конца года мы планируем запустить еще удостоверения пенсионера и сведения об инвалидности. То есть будет три [с электронным удостоверением многодетной семьи], фактически, социальных удостоверения, которые будет возможно получить с Госуслуг», — сообщила Скворцова.

Возможность появилась благодаря витринам данных СФР, которые позволяют использовать сведения, проверять наличие льгот и подтверждать их получателей, пояснила чиновница.

Такие витрины данных по льготным категориям сейчас создают в регионах. К концу 2025 года будет создано около 20 «региональных витрин», добавила она.

Ранее мы сообщали, что цифровой паспорт на Госуслугах предлагают приравнять к бумажному паспорту при всех видах полицейских проверок.