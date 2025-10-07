👮 Цифровой паспорт на Госуслугах предлагают приравнять к бумажному паспорту при всех видах полицейских проверок

Премьер-министру Михаилу Мишустину направлено предложение разрешить россиянам предъявлять электронный паспорт сотрудникам полиции. Авторы обращения – депутаты от фракции «Новые люди».

Предлагается приравнять данные паспорта на Госуслугах к бумажному документу при всех видах полицейских проверок, написали депутаты.

Несмотря на расширяющийся перечень сфер, где цифровой паспорт приравнен к бумажному, в законодательстве все еще нет права предъявлять электронный паспорт сотрудникам полиции при проверке документов, говорится в обращении.

Сейчас при проверке личности полицейские продолжают требовать бумажный паспорт, даже если человек может подтвердить данные через приложение Госуслуг.

«Граждане, забывшие бумажный паспорт, рискуют быть доставленными в отделения полиции для установления личности, хотя все необходимые сведения доступны по QR‑коду», — говорится в документе.

Поэтому предлагается поручить МВД и Минцифры подготовить предложения по реализации таких изменений.