«Клерк» дополнил свои самые популярные курсы для бухгалтеров маркетплейсов!
Внесены новые уроки в онлайн-курс «Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С» и курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса».
Новое к КПК «Бухгалтер маркетплейса»:
Как работать с Wildberries
Как работать с Ozon
Как работать с Яндекс Маркет
Разбор условий оферты. Важные моменты в работе бухгалтера
Личный кабинет на маркетплейсе: обзор документов, аналитические и сводные отчеты
Настройка 1С для работы с маркетплейсом
Учет торговли на Wildberries
Учет торговли на Ozon
Новое в онлайн-курсе «Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С»:
Налоговый учет селлера на ОЗОН
Налоговый учет селлера на Wildberries
Учет расчетов с WB
Налоговый учет селлера на Яндекс Маркет
Учет расчетов с Яндекс Маркет
Курсы для бухгалтера маркетплейса дополнены в том числе благодаря новому спикеру Ольге Кошкиной — главный бухгалтер с практикой 19 лет, руководитель сети консалтинговых компаний, более 300 компаний на ежедневном обслуживании. Спикер Корпорации развития МСП и Московской школы МБМ (Малый бизнес Москвы).
Станьте успешным знатоком своего дела с помощью онлайн-курса «Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С» и курса повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса»!
Начать дискуссию