«Клерк» дополнил свои самые популярные курсы для бухгалтеров маркетплейсов!

Благодаря появлению новых уроков, текущий прогресс слетает, так как добавлена очень ценная и важная информация.

Внесены новые уроки в онлайн-курс «Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С» и курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса».

Новое к КПК «Бухгалтер маркетплейса»:

Как работать с Wildberries Как работать с Ozon Как работать с Яндекс Маркет Разбор условий оферты. Важные моменты в работе бухгалтера Личный кабинет на маркетплейсе: обзор документов, аналитические и сводные отчеты Настройка 1С для работы с маркетплейсом Настройка 1С Бухгалтерия 8.3 для работы с маркетплейсами.

Прочие настройки и их изменение.

Создаем справочник товаров.

Ввод начальных остатков. Учет торговли на Wildberries Последовательность обработки документов. WB: передача товаров маркетплейсу.

WB: занесение еженедельного отчета с товаром и обобщенно.

WB: занесение Еженедельного отчета, прочие доходы, СПП, декомпенсации.

WB: занесение уведомления о выкупе и банковских выписок Учет торговли на Ozon Ozon: передача товаров маркетплейсу, занесение ежемесячно отчета с товаром и обобщенно, продажи физическим и юридическим лицам.

Ozon: занесение прочих доходов, баллов, отчетов агентов, декомпенсации, выкупов самой площадки.

Ozon: проведение документов на услуги от МП, занесение банковских выписок, обработка прямых платежей и факторинга.

Ozon: общее и различия для селлеров на УСН и ОСНО.

Новое в онлайн-курсе «Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С»:

Налоговый учет селлера на ОЗОН Учет расчетов с ОЗОН у продавца, применяющего УСН.

Учет расчетов с ОЗОН у продавца, применяющего ОСНО. Налоговый учет селлера на Wildberries Учет расчетов с WB Налоговый учет селлера на Яндекс Маркет Учет расчетов с Яндекс Маркет

Курсы для бухгалтера маркетплейса дополнены в том числе благодаря новому спикеру Ольге Кошкиной — главный бухгалтер с практикой 19 лет, руководитель сети консалтинговых компаний, более 300 компаний на ежедневном обслуживании. Спикер Корпорации развития МСП и Московской школы МБМ (Малый бизнес Москвы).

Станьте успешным знатоком своего дела с помощью онлайн-курса «Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С» и курса повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса»!