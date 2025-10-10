ЦОК КПП День кадровика 10.10 Мобильная 7829
Маркетплейсы

«Клерк» дополнил свои самые популярные курсы для бухгалтеров маркетплейсов!

Благодаря появлению новых уроков, текущий прогресс слетает, так как добавлена очень ценная и важная информация.

Внесены новые уроки в онлайн-курс «Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С» и курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса».

Новое к КПК «Бухгалтер маркетплейса»:

Как работать с Wildberries

Как работать с Ozon

Как работать с Яндекс Маркет

Разбор условий оферты. Важные моменты в работе бухгалтера

Личный кабинет на маркетплейсе: обзор документов, аналитические и сводные отчеты

Настройка 1С для работы с маркетплейсом

  • Настройка 1С Бухгалтерия 8.3 для работы с маркетплейсами.

  • Прочие настройки и их изменение.

  • Создаем справочник товаров.

  • Ввод начальных остатков.

Учет торговли на Wildberries

  • Последовательность обработки документов. WB: передача товаров маркетплейсу.

  • WB: занесение еженедельного отчета с товаром и обобщенно.

  • WB: занесение Еженедельного отчета, прочие доходы, СПП, декомпенсации.

  • WB: занесение уведомления о выкупе и банковских выписок

Учет торговли на Ozon

  • Ozon: передача товаров маркетплейсу, занесение ежемесячно отчета с товаром и обобщенно, продажи физическим и юридическим лицам.

  • Ozon: занесение прочих доходов, баллов, отчетов агентов, декомпенсации, выкупов самой площадки.

  • Ozon: проведение документов на услуги от МП, занесение банковских выписок, обработка прямых платежей и факторинга.

  • Ozon: общее и различия для селлеров на УСН и ОСНО.

Новое в онлайн-курсе «Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С»:

Налоговый учет селлера на ОЗОН

  • Учет расчетов с ОЗОН у продавца, применяющего УСН.

  • Учет расчетов с ОЗОН у продавца, применяющего ОСНО.

Налоговый учет селлера на Wildberries

Учет расчетов с WB

Налоговый учет селлера на Яндекс Маркет

Учет расчетов с Яндекс Маркет

Курсы для бухгалтера маркетплейса дополнены в том числе благодаря новому спикеру Ольге Кошкиной — главный бухгалтер с практикой 19 лет, руководитель сети консалтинговых компаний, более 300 компаний на ежедневном обслуживании. Спикер Корпорации развития МСП и Московской школы МБМ (Малый бизнес Москвы).

Станьте успешным знатоком своего дела с помощью онлайн-курса «Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С» и курса повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса»!

