Пенсии не будут принудительно переводить в цифровые рубли

Выплаты пенсионерам будут приходить на карту или наличными.

Депутат Ярослав Нилов заверил, что обязательный перевод пенсий в цифровой рубль не планируется.

«Пенсионерам не нужно тревожиться, что это их напрямую коснется, и завтра они не будут знать, что делать со своими цифровыми рублями, которые непонятно где», — заявил Нилов.

Он отметил, что сейчас наблюдается «много разговоров, очень много интерпретаций, очень много домыслов», а люди старшего поколения по старинке верят всему тому, что они слышат по телевизору. Их нужно успокоить, считает депутат.

По его словам, все выплаты пенсионерам останутся таким же, как были, но в проиндексированном виде.

«Как получали они пенсии либо деньгами, либо на карту того банка, который они хотели, так они и будут получать», — заверил Нилов.

Выплаты в цифровых рублях идут в рамках эксперимента, никаких глобальных и одномоментных перемен в этой сфере не будет, пояснил парламентарий.

При этом электронная версия пенсионного свидетельства в форме QR-кода на Госуслугах тоже не отменяет обычное удостоверение. Бумажные пенсионные удостоверения все также будут действовать, добавил он.