💳 Количество банковских карт на человека ограничат уже в декабре 2025

В одном банке можно будет иметь до 5 карт, а всего – не более 20.

Лимиты на количество банковских карт для одного человека могут начать действовать уже с декабря 2025 года.

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, пишут «Известия».

Он сообщил, что предусмотрено два ограничения:

не более пяти карт в одном банке ;

не более двадцати карт всего.

Ранее обсуждался лимит в десять карт, но выбрали более гибкий вариант. Сейчас только 6% россиян пользуются более чем 10 картами, поэтому лимит в 20 штук посчитали оптимальным.

Также к декабрю планируют запустить сервис, который покажет людям, где и когда выпустили их карты. Так рассчитывают повысить прозрачность и упростить контроль за числом карт.

Центробанк с помощью такого ограничения рассчитывает бороться с дропперами – посредниками, через которых мошенники выводят похищенные средства.

Так, по данным Freedom Finance Global, в 2024 году у клиентов банков похитили 27,5 млрд рублей, что на 74% больше, чем годом ранее. Схемы по выводу денег обычно связаны именно с использованием подставных лиц и множеством карт.