Минфин расширит перечень доходов, которые не увеличивают базу по налогу на прибыль
Минфин подготовит поправки в НК о расширении перечня доходов, не учитываемых в базе по налогу на прибыль.
Это предусмотрено в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, опубликованных ведомством.
Сейчас в базе по налогу на прибыль не учитывают доходы, указанные в ст. 251 НК. При этом там не указаны компенсации за изъятое для государственных нужд недвижимое имущество с полным денежным возмещением расходов и убытков, возникших с изъятием.
То есть сейчас доходы в виде денежной компенсации в связи с изъятием имущества для госнужд учитывают в доходах для налога на прибыль в общем порядке.
Минфин собирается исключить доходы в виде компенсаций за любое изъятие объектов недвижимости для государственных нужд из базы по налогу на прибыль.
Научим рассчитывать налоги, зарплату и страховые взносы на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы узнаете, как составлять отчетность, работать с ЭДО и управленкой, сможете легко проходить налоговые проверки. В обновленной программе есть уроки по расчету среднего заработка и расчетам с персоналом с 1 сентября 2025 года.
Цена со скидкой 61%: 12 900 рублей вместо
33 000 рублей. Осталось 2 места по этой цене.
Старт 15 октября.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Комментарии1
Так сейчас стоимость изъятого имущества можно в расходы списывать.
А при новом порядке запретят, скорее всего. Ибо неча!
А так как компенсация всегда меньше реальной стоимости, то нал база вырастет.