Налог на прибыль

Минфин расширит перечень доходов, которые не увеличивают базу по налогу на прибыль

Компенсации за изъятие объектов недвижимости для государственных нужд исключат из налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Минфин подготовит поправки в НК о расширении перечня доходов, не учитываемых в базе по налогу на прибыль.

Это предусмотрено в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, опубликованных ведомством.

Сейчас в базе по налогу на прибыль не учитывают доходы, указанные в ст. 251 НК. При этом там не указаны компенсации за изъятое для государственных нужд недвижимое имущество с полным денежным возмещением расходов и убытков, возникших с изъятием.

То есть сейчас доходы в виде денежной компенсации в связи с изъятием имущества для госнужд учитывают в доходах для налога на прибыль в общем порядке.

Минфин собирается исключить доходы в виде компенсаций за любое изъятие объектов недвижимости для государственных нужд из базы по налогу на прибыль.

  • Алексей Т.
    Главный бухгалтер

    Так сейчас стоимость изъятого имущества можно в расходы списывать.

    А при новом порядке запретят, скорее всего. Ибо неча!

    А так как компенсация всегда меньше реальной стоимости, то нал база вырастет.

