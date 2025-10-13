❓ Какая ставка НДС будет в 2026 году, если предоплата в 2025-м

В связи с повышением ставки НДС до 22% с 2026 года уже сейчас у налогоплательщиков возникают вопросы о переходящем НДС — какая будет ставка, в том числе в УПД.

На форуме «Клерка» обсуждают ситуацию: ИП на ОСНО планирует внести предоплату в декабре 2025 за ремонт оборудования в ООО, которое тоже на ОСНО. От него будет авансовый счет-фактура на предоплату. ИП заявит ее к вычету в 4 квартале 2025. Вопрос: какая ставка НДС будет в накладной по ремонту — 20 или 22%.

Подсказывают, что ставка в авансовом счете-фактуре будет та, по которой облагается ремонт. Обычно это 20%. Но с высокой вероятностью в январе 2026 ставка НДС будет уже 22% (см. новость). Соответственно, нужно будет дополнительное соглашение к договору на ремонт. Тут два варианта:

Цена, включая НДС, останется неизменной. Покупатель доплатит НДС.

Поэтому желательно, чтобы ремонтники основную часть работ сделали в 2025 году и до 30 декабря выдали накладную.

Коллеги приводят аналогию с повышением НДС с 18 до 20% с 1 января 2019 года. Тогда при переходе отгрузки/работ/услуг на 2019 год, ставка была уже выше.

Авансовый счет-фактуру выставляют по той ставке НДС, которая действовала на дату получения аванса.

Таким образом, с поставщиком придется договориться: либо 2% от ставки НДС растворятся в его прибыли, т. е. уменьшится себестоимость работ, либо покупатель их доплатит.

В идеале — со всеми контрагентами закрыться до 31 декабря 2025.

И рассказали, что одна фирма до сих пор судится по переходу с 18 на 20% — должен ли кто и кому доплачивать эти 2%.