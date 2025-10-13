❗ ИП смогут сдавать декларации УСН через личный кабинет налогоплательщика

Заполнить и подать декларацию по УСН теперь можно в ЛК, но пока в тестовом режиме. Понадобится КЭП.

В личном кабинете ИП появилась новая функция – теперь там можно заполнить и подать декларацию по УСН.

«Функционал пока находится в тестовом режиме, но все поступающие декларации рассматриваются налоговым органом в общем порядке – так же, как и полученные по другим каналам», — сообщает ФНС.

Новый порядок упростит процесс представления электронной отчетности. Подать декларацию можно, если у пользователя есть квалифицированная электронная подпись, с помощью которой он входит в ЛК ИП.

Заполнить и отправить декларацию можно в личном кабинете в разделе «Жизненные ситуации-НБО». После заполнения данных о деятельности ИП сервис автоматически рассчитает показатели по формулам, чтобы минимизировать ошибки.

В мобильном приложении «Личный кабинет ИП» есть функция отслеживания статуса поданной декларации.

Также декларацию можно заполнить в программе «Налогоплательщик ЮЛ», а потом подписать квалифицированной электронной подписью и отправить файл .XML через ЛК ИП, добавили налоговики.