❗ ИП смогут сдавать декларации УСН через личный кабинет налогоплательщика
В личном кабинете ИП появилась новая функция – теперь там можно заполнить и подать декларацию по УСН.
«Функционал пока находится в тестовом режиме, но все поступающие декларации рассматриваются налоговым органом в общем порядке – так же, как и полученные по другим каналам», — сообщает ФНС.
Новый порядок упростит процесс представления электронной отчетности. Подать декларацию можно, если у пользователя есть квалифицированная электронная подпись, с помощью которой он входит в ЛК ИП.
Заполнить и отправить декларацию можно в личном кабинете в разделе «Жизненные ситуации-НБО». После заполнения данных о деятельности ИП сервис автоматически рассчитает показатели по формулам, чтобы минимизировать ошибки.
В мобильном приложении «Личный кабинет ИП» есть функция отслеживания статуса поданной декларации.
Также декларацию можно заполнить в программе «Налогоплательщик ЮЛ», а потом подписать квалифицированной электронной подписью и отправить файл .XML через ЛК ИП, добавили налоговики.
Комментарии4
Вообще то я там декларации уже года три точно подаю.
Пусть наладят сдачу декларации по НДС через личный кабинет ИП, раз задумали лимит снизить до 10 млн. руб.
Теперь, когда декларацию по УСН можно подать через личный кабинет, осталось только дождаться, когда налоговая начнёт принимать отчёты в формате смайликов и мемов.