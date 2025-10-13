К 2032 году число работающих людей составит 74,3 млн человек

Показатель ожидается выше, чем в 2024 году, но меньше более раннего прогноза.

Количество работающих россиян к 2032 году составит 74,3 млн человек. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на оперативном совещании.

«О предварительных оценках, которые мы сейчас видим. С учетом нового прогноза социально-экономического развития количество занятых на рынке труда к 2032 году составит 74,3 млн человек», — сообщила Голикова.

По ее словам, это на 1,1 млн человек больше, чем в 2024 году. Но прогноз сократился на 200 тыс. человек по сравнению с оценкой, которую давали по 2030 году в предыдущем прогнозе.

Тенденции по отраслям не изменились. Ожидается рост численности в сфере здравоохранения, профессиональной и научно-технической деятельности, в сфере туризма и гостеприимства, транспортировке и хранении, на обрабатывающих производствах, в строительстве и IТ.