📄 Если с 1 октября 2025 скан не отправляется в налоговую, все претензии к оператору ЭДО
ФНС указала, что на октябрь 2025 размер транспортного контейнера для документов, передаваемых в рамках документооборота по письменным обращениям абонентов в налоговые органы, составляет 1 мегабайт. Основание: п. 3.1.3.2. Унифицированного формата транспортного контейнера при информационном взаимодействии с приемными комплексами налоговых органов по ТКС с использованием электронной цифровой подписи, утв. приказом ФНС от 09.11.2010 № ММВ-7-6/535@ (в ред. приказа от 06.07.2025 № ЕД-7-26/509@).
По вопросам реализации оператором ЭДО (а спрашивали про СБИС) своего прикладного программного обеспечения и соответствия такого ПО положениям приказа ФНС рекомендует обратиться непосредственно к оператору электронного документооборота.
Также в Телеграм-чате ФНС бухгалтеры пишут, что СБИС полностью отключил вложения в письма, а через ЛК юрлица только один файл можно прикрепить.
Начать дискуссию