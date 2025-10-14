Если директор уволился – обезличенный сертификат подписи можно и далее использовать

Обезличенный сертификат подписи не указывает на конкретное физлицо, поэтому использование КЭП можно продолжить.

В чате ФНС спросили – может ли компания использовать в работе обезличенный квалифицированный сертификат, если его получал директор, а теперь он уволился. Электронную подпись директора аннулировали, но нужно ли аннулировать обезличенный сертификат или можно продолжить его использование.

Обезличенный сертификат не содержит указания на конкретное физическое лицо, поэтому использование соответствующей КЭП можно продолжить, ответили налоговики.