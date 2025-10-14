Можно ли дать работнику б/у средство индивидуальной защиты

Новому работнику можно выдать бывшее в употреблении СИЗ, если оно дежурное.

Роструд ответил, может ли работодатель выдавать вновь принятому сотруднику бывшие в употреблении средства индивидуальной защиты. Этот работник уволился и принимается заново через неделю, речь идет о его же СИЗ.

При увольнении работника, СИЗ, которые он использовал и вернул до истечения их сроков эксплуатации и сроков годности, после мероприятий по уходу могут быть переведены в дежурные СИЗ. Условие – их целостность и сохранность защитных свойств.

Нельзя перевести в дежурные СИЗ те, которые не могут использовать другие работники в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями: белье, спецобувь, головные уборы, СИЗ для рук.

Соответственно, работнику можно выдать б/у СИЗ, которые перевели в дежурные, пояснил Роструд.

Решение и порядок перевода использованных СИЗ в дежурные принимает работодатель: п. 75 Правил обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами, утвержденных приказом Минтруда от 29.10.2021 № 766н.