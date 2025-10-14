💲 Курс доллара, евро и юаня на 14 октября 2025 года
Официальный курс ЦБ доллара — 80,85 рубля, евро торгуется за 93,91.
На 14 октября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 80,8548 рубля, курс евро — 93,9181.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 14 октября 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
80,8548 рубля
Евро
93,9181 рубля
Юань
11,2816 рубля
По данным на 13 октября 2025 года, официальный курс доллара был 81,1898 рубля, евро — 94,0491, юаня — 11,3626.
Вчера, 13 октября, мы писали, что впервые с 28 августа 2025 внебиржевой курс доллара США падал ниже 80 рублей.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
