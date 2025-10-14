💲 Курс доллара, евро и юаня на 14 октября 2025 года

На 14 октября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 80,8548 рубля, курс евро — 93,9181.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 14 октября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 80,8548 рубля Евро 93,9181 рубля Юань 11,2816 рубля

По данным на 13 октября 2025 года, официальный курс доллара был 81,1898 рубля, евро — 94,0491, юаня — 11,3626.

Динамика курса доллара. Источник: ЦБ.

Вчера, 13 октября, мы писали, что впервые с 28 августа 2025 внебиржевой курс доллара США падал ниже 80 рублей.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.