Для контроля за автоматическими списаниями предложено ввести механизм самозапрета

Председателю Банка России Эльвире Набиуллиной направлено предложение о вводе механизма самозапрета на автоматические списания с банковских карт. Автор инициативы – вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Он считает, что такая функция позволит клиентам банка в мобильном приложении или личном кабинете установить блокировку на любые такие платежи.

«Пользователь самостоятельно активирует опцию "Запрет регулярных списаний", и при попытке проведения любого периодического платежа система на стороне банка отклоняла бы такую операцию», — говорится в обращении.

Чтобы подключить подписку, придется отключить запрет, что повысит осознанность при заключении таких договоров, считает Чернышов.

То есть, если человек подключит подписку и забудет ее отключить, деньги с его карты не спишут.

«Это даст гражданам реальный и простой инструмент контроля над своими финансами, а также стимулирует поставщиков услуг делать процедуру отписки максимально простой и прозрачной», — сказано в документе.

Чернышов напомнил, что часто люди, подписываясь на тот или иной сервис, забывают об условиях автоматического продления. Из-за этого у них списывают деньги за неиспользуемые услуги, а процедура отзыва согласия часто бывает сложной и неочевидной.

Поэтому такой механизм станет важным шагом в защите прав потребителей финансовых услуг, добавил вице-спикер Госдумы.