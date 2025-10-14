Минфин: как учитывается утильсбор для налога на прибыль

Утилизационный сбор учитывают в составе прочих расходов, а субсидии – во внереализационных доходах организации.

Минфин в письме от 08.07.2025 № 03-03-06/1/66370 разъяснил порядок учета утильсбора при определении налоговой базы по налогу на прибыль, а также субсидий.

Ведомство напомнило, что порядок учета утилизационного сбора при определении базы по налогу на прибыль изложен в письмах Минфина от 23.10.2017 № 03-03-РЗ/69150 и от 12.03.2014 № 03-03-10/10650.

Там разъяснялось, что расходы в виде сумм утильсбора учитывают в составе прочих расходов — на дату возникновения обязательств по уплате утилизационного сбора в бюджет.

А расходы крупнейшего производителя самоходных машин и (или) прицепов к ним на утильсбор признаются в целях налога на прибыль на последнее число квартала, за который определяется сумма данного сбора.

Учет полученных субсидий для налога на прибыль регулирует п. 4.1 ст. 271 НК, где предусмотрено, что средства в виде субсидий учитывают в составе внереализационных доходов. Исключение – субсидии, указанные в ст. 251 НК либо полученные в рамках возмездного договора.

Субсидии на финансирование расходов, не связанных с приобретением, созданием, реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением амортизируемого имущества, учитываются по мере признания расходов, фактически понесенных за счет этих средств (абз. 2 п. 4.1 ст. 271 НК).

