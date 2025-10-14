ФНС: какая КЭП нужна предпринимателю для открытия ООО

Использовать электронную подпись ИП при регистрации общества с ограниченной ответственностью нельзя.

ИП хочет открыть ООО как учредитель, документы планирует оформлять через сайт ФНС. У него есть ЭЦП, оформленная на ИП. Может ли он подписать этой подписью документы, поданные для открытия ООО, или нужно оформлять отдельную подпись как физлица – спросили в чате ФНС.

При государственной регистрации организации используется КЭП физлица, ответили налоговики. Использовать КЭП ИП при регистрации ООО нельзя.