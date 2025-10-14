😷 Минздрав опроверг изменения в порядке оформления больничных листов

Никаких изменений в порядок оформления больничных листов не вносилось. Так прокомментировал иноформацию в Интернете помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

«Указанная информация не соответствует действительности, никаких изменений в порядок оформления больничных листов не вносилось, решений о сужении числа заболеваний и состояний, в особенности, с выраженной лихорадкой, при которых оформляется листок временной нетрудоспособности, не принималось и не планируется», — сказал Кузнецов.

Ранее в СМИ появились сведения о том, что Минздрав меняет список причин, по которым пациенту может быть оформлен больничный лист. Ряд заболеваний, по которым можно брать больничный, якобы исключался.

Речь шла про лечение в санатории, уход за пожилыми или тяжело больными членами семьи, карантин, установку протезов в больнице, оформление усыновления.