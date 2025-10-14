С 14 октября 2025 прекращена поддержка Windows 10

С 14 октября 2025 Microsoft прекратила поддержку Windows 10. То есть пользователям больше не будут доступны обновления ОС и системы безопасности.

При этом Windows 10 не перестанет работать, но без обновлений и техподдержки устройства с этой операционной системой станут более уязвимы к заражению вирусами.

Microsoft рекомендует обновить ОС до Windows 11 через «Центр обновления Windows».