Силуанов: 85% бизнеса как работали, так и будут работать после снижения лимита доходов на УСН

Снижение лимита для уплаты НДС на упрощенке не станет ударом по малому бизнесу.

Уменьшение лимита по УСН до 10 млн рублей, после превышения которого нужно платить НДС, не повлияет на 85% малого и среднего бизнеса в России. Так считает глава Минфина Антон Силуанов.

«У нас малый бизнес пойдет под снижение планки порога для уплаты НДС с 60 млн до 10 млн – это 15% бизнеса. Много это или мало? Если посмотреть по меркам других стран – там все предприятиям платят НДС. Поэтому говорить, что это удар по малому бизнесу, наверное, неправильно», — заявил Силуанов.

Он добавил, что с НДС малый бизнес сможет выстраивать цепочки с крупным бизнесом.

Решение по снижению лимита Силуанов назвал взвешенным.

85% малого и среднего бизнеса будет работать, как и работало, а остальные будут работать с НДС, пояснил министр.

