Силуанов: 85% бизнеса как работали, так и будут работать после снижения лимита доходов на УСН
Уменьшение лимита по УСН до 10 млн рублей, после превышения которого нужно платить НДС, не повлияет на 85% малого и среднего бизнеса в России. Так считает глава Минфина Антон Силуанов.
«У нас малый бизнес пойдет под снижение планки порога для уплаты НДС с 60 млн до 10 млн – это 15% бизнеса. Много это или мало? Если посмотреть по меркам других стран – там все предприятиям платят НДС. Поэтому говорить, что это удар по малому бизнесу, наверное, неправильно», — заявил Силуанов.
Он добавил, что с НДС малый бизнес сможет выстраивать цепочки с крупным бизнесом.
Решение по снижению лимита Силуанов назвал взвешенным.
85% малого и среднего бизнеса будет работать, как и работало, а остальные будут работать с НДС, пояснил министр.
Подробнее о том, как вести работать с НДС на УСН, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Вы научитесь вести учет на спецрежиме, сможете рассчитывать средний заработок, начислять премии и надбавки, правильно оформлять кассовые чеки, работать с мигрантами и ЭДО с 1 сентября 2025 года.
Цена со скидкой 69%: 9 900 рублей вместо
31 790 рублей. Осталось 2 места по этой цене.
Старт завтра, 15 октября.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Комментарии12
Мне интересно, с какого потолка он это всё берёт?
А он считать-то вообще умеет? 🧐
Хоть ссы в глаза, всё божья роса 🙈