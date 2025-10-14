С 1 сентября 2025 в реестрах два типа сведений о кодах ОКВЭД
Налоговая по новым регионам напомнила об изменениях в порядке отражения кодов ОКВЭД в госреестрах.
С 1 сентября 2025 года действует новый порядок отражения кодов ОКВЭД в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Раньше там содержались сведения о видах экономической деятельности, которые ИП или юрлицо заявляли при регистрации.
«Это ограничивало возможность актуализации данных о фактически осуществляемых видах деятельности», — отметили налоговики.
Теперь в соответствии с новым порядком, введенным законом от 28.12.2024 № 529-ФЗ, в реестрах будут отражаться два типа сведений о кодах ОКВЭД:
заявительные сведения — заявленные хозяйствующими субъектами при регистрации или внесении изменений в реестр;
отчетные сведения — сформированные на основании годовой отчетности организаций и ИП.
