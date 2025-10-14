💲 Официальный курс доллара на 15 октября 2025 упал ниже 80 рублей

На 15 октября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара — 79,9589 рубля, курс евро — 92,6816.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 15 октября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 79,9589 рубля Евро 92,6816 рубля Юань 11,1190 рубля

По данным на 14 октября 2025 года, официальный курс доллара был 80,8548 рубля, евро — 93,9181, юаня — 11,2816.

Динамика курса доллара США. Источник: ЦБ.

А внебиржевой курс доллара продолжает снижение и на 18:40 мск упал до 78 рублей.

Рубль укрепляется благодаря в целом низкому спросу на валюту, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев: «Поддержку рублю оказывает высокая ключевая ставка. С точки зрения макроэкономики, чем жестче монетарная политика, тем крепче нацвалюта».

