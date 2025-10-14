ЦОК КПП БСН 13.10 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Импорт из Китая в 2025: пошаговый алгоритм для бухгалтера →
Курсы валют

💲 Официальный курс доллара на 15 октября 2025 упал ниже 80 рублей

Официальный курс ЦБ доллара США — 79,95 рубля, евро торгуется за 92,68.

На 15 октября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара — 79,9589 рубля, курс евро — 92,6816.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 15 октября 2025 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

79,9589 рубля

Евро

92,6816 рубля

Юань

11,1190 рубля

По данным на 14 октября 2025 года, официальный курс доллара был 80,8548 рубля, евро — 93,9181, юаня — 11,2816.

Динамика курса доллара США. Источник: ЦБ.

А внебиржевой курс доллара продолжает снижение и на 18:40 мск упал до 78 рублей.

Рубль укрепляется благодаря в целом низкому спросу на валюту, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев: «Поддержку рублю оказывает высокая ключевая ставка. С точки зрения макроэкономики, чем жестче монетарная политика, тем крепче нацвалюта».

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

Автор

Консалтинг Онлайн
Согласие на обработку персональных данных

Согласие на обработку персональных данных с 01.09.2025

Роскомнадзор уделяет особое внимание согласию на обработку персональных данных при проверках не только документов, но и сайтов.. Рассказываем, как правильно оформить согласие и не налететь на штрафы.

Согласие на обработку персональных данных с 01.09.2025

Начать дискуссию

Главная