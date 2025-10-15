Если патент на одного сотрудника + брали второго по договору ГПХ: будет ли потеря ПСН

Патент на применение ПСН действует только в отношении указанных в нем объектов, используемых для ведения предпринимательской деятельности.

Случается, что изначально патент получен и рассчитан на 1 сотрудника, но потом пришлось взять еще одного по ГПХ на несколько дней или недель. Возникает вопрос, слетает плательщик с ПСН или нет.

Стоимость патента зависит от потенциально возможного к получению годового дохода, размер которого устанавливают законы субъектов РФ.

Ситуация Последствие У ИП в течение срока действия патента увеличилось количество физических показателей ведения предпринимательской деятельности, в отношении которой он применяет ПСН (например, появились новые объекты торговли или общепита, увеличилась численность работников и т. д.). Полученный патент будет действовать только в отношении объектов/числа работников, указанных в нем. ИП примет решение использовать ПСН в отношении доходов, полученных от использования объектов/работников, не указанных в полученном патенте. Не позднее чем за 10 дней до даты начала деятельности с новыми показателями он обязан подать заявление на получение нового патента.

Такие разъяснения ФНС дала в своем Телеграм-чате.