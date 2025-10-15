Минэкономики хочет разрешить брать больше оплачиваемых сверхурочных

Власти хотят больше «вовлекать в экономику» молодежь, пенсионеров и людей с ограничениями здоровья.

Ограничения по сверхурочной работе с соответствующей повышенной оплатой могут убрать.

Такое предложение Минэкономразвития содержится в справочных материалах министерства, подготовленных к стратегической сессии Правительства, пишет ТАСС.

Ведомство считает в условиях охлаждения экономики крайне важной задачей обеспечение гибкости рынка труда, возможность межотраслевого и межрегионального перетока рабочей силы.

Также рассчитывают больше привлекать в экономику менее активных участников рынка труда – молодежь, пенсионеров, людей с ограничениями здоровья.

«Снятие ограничений по возможностям сверхурочной работы с соответствующей повышенной оплатой», — говорится в документе.

Также ведомство предлагает исключить избыточные обязательные требования и принять другие меры по улучшению регуляторики.