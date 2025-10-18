🚗 Налоговый вычет за автошколу можно получить тремя способами
Вправе получить вычет налоговые резиденты РФ, которые платят НДФЛ и оплатили обучение в автошколе с лицензией.
Вычет дадут, если оплатили обучение:
для себя;
супруга (при оплате в 2024 году);
братьев и сестер до 24 лет;
детей до 18 лет или до 24 лет при очном обучении, с отдельным лимитом.
С 2025 года лимит для вычетов за себя, супруга, братьев и сестер — 150 000 ₽ в год. При ставке НДФЛ 13% можно вернуть до 19 500 ₽ за год. Но не больше 13% от расходов и уплаченного НДФЛ.
За обучение каждого ребенка — 110 000 ₽. К возврату при ставке 13% — до 14 500 ₽ в год.
Пример расчета
В 2025 году мужчина оплатил обучение в автошколе для себя, жены и брата. Общая сумма за троих — 140 000 ₽. Он сможет вернуть 18 200 ₽ налога. Остаток лимита можно использовать для других расходов — например, за лечение.
Способ № 1: через работодателя
В текущем году оформить вычет можно через работодателя. Не нужно ждать следующего года и заполнять декларацию по форме 3-НДФЛ.
Можно оформить уведомление о праве на вычет в личном кабинете налогоплательщика. В течение 30 дней оно поступит работодателю. Тот сам применит вычет к доходам: налог к уплате станет меньше, а ближайшая зарплата к выдаче — больше на сумму сэкономленного НДФЛ. Этот способ подходит только для возврата налога в том году, когда было обучение, уточняет портал Госуслуг.
Способ № 2: подать 3-НДФЛ
По окончании года вернуть НДФЛ можно с декларацией. В 2025 году можно подать ее при оплате автошколы в 2022, 2023 или 2024 году. В 2026 — при оплате в 2023, 2024 и 2025-м.
В этом случае нужно ждать проверки сведений — на нее может уйти до 3 месяцев (это максимальный срок камеральной проверки). А потом — возврата НДФЛ на счет в банке.
Способ № 3: в упрощенном порядке
Годится для возврата НДФЛ при оплате автошколы с 2024 года. Условие: если она передает сведения в ФНС.
Заявление на вычет до 20 марта следующего года появится в ЛК налогоплательщика и будет уже заполнено. Нужно только подписать и отправить.
Какие нужны для вычета документы:
С 2024 года
До 2024 года
Только справка об оплате образовательных услуг по установленной форме. Ее выдает автошкола по заявлению. Справку можно получить как в году оплаты обучения, так и по его окончании.
Договор и подтверждение расходов
При оплате автошколы для членов семьи нужно подтверждение родства и очного обучения.
Для упрощенных вычетов документы не нужны.
