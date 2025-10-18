🚗 Налоговый вычет за автошколу можно получить тремя способами

При оплате обучения в автошколе можно получить социальный налоговый вычет и вернуть НДФЛ.

Вправе получить вычет налоговые резиденты РФ, которые платят НДФЛ и оплатили обучение в автошколе с лицензией.

Вычет дадут, если оплатили обучение:

для себя;

супруга (при оплате в 2024 году);

братьев и сестер до 24 лет;

детей до 18 лет или до 24 лет при очном обучении, с отдельным лимитом.

С 2025 года лимит для вычетов за себя, супруга, братьев и сестер — 150 000 ₽ в год. При ставке НДФЛ 13% можно вернуть до 19 500 ₽ за год. Но не больше 13% от расходов и уплаченного НДФЛ.

За обучение каждого ребенка — 110 000 ₽. К возврату при ставке 13% — до 14 500 ₽ в год.

Пример расчета В 2025 году мужчина оплатил обучение в автошколе для себя, жены и брата. Общая сумма за троих — 140 000 ₽. Он сможет вернуть 18 200 ₽ налога. Остаток лимита можно использовать для других расходов — например, за лечение.

Способ № 1: через работодателя

В текущем году оформить вычет можно через работодателя. Не нужно ждать следующего года и заполнять декларацию по форме 3-НДФЛ.

Можно оформить уведомление о праве на вычет в личном кабинете налогоплательщика. В течение 30 дней оно поступит работодателю. Тот сам применит вычет к доходам: налог к уплате станет меньше, а ближайшая зарплата к выдаче — больше на сумму сэкономленного НДФЛ. Этот способ подходит только для возврата налога в том году, когда было обучение, уточняет портал Госуслуг.

Способ № 2: подать 3-НДФЛ

По окончании года вернуть НДФЛ можно с декларацией. В 2025 году можно подать ее при оплате автошколы в 2022, 2023 или 2024 году. В 2026 — при оплате в 2023, 2024 и 2025-м.

В этом случае нужно ждать проверки сведений — на нее может уйти до 3 месяцев (это максимальный срок камеральной проверки). А потом — возврата НДФЛ на счет в банке.

Способ № 3: в упрощенном порядке

Годится для возврата НДФЛ при оплате автошколы с 2024 года. Условие: если она передает сведения в ФНС.

Заявление на вычет до 20 марта следующего года появится в ЛК налогоплательщика и будет уже заполнено. Нужно только подписать и отправить.

Какие нужны для вычета документы:

С 2024 года До 2024 года Только справка об оплате образовательных услуг по установленной форме. Ее выдает автошкола по заявлению. Справку можно получить как в году оплаты обучения, так и по его окончании. Договор и подтверждение расходов

При оплате автошколы для членов семьи нужно подтверждение родства и очного обучения.

Для упрощенных вычетов документы не нужны.