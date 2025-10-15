Лимит дохода самозанятых просят поднять до 3 млн рублей

Инфляция в последние годы росла, а границу по доходу на НПД не меняли.

Лимит дохода для самозанятых нужно повысить с 2,4 млн до 3 млн рублей, считает замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

Он ссылается на реальную инфляцию, актуальные цены, расходы на материалы. По его мнению, повышение лимита позволит избежать ухода в тень.

«Доходы, которые мы регулируем, надо повышать, как минимум, на уровень официальной инфляции, если не более. С учетом, что это общий доход за весь год», — уверен Гриб.

Кроме того, общественник предлагает ввести единый налог – 5%, независимо от того, работают самозанятые с компаниями или с физлицами.

В 2025 году планка годового дохода для самозанятых остается на прежнем уровне – 2,4 млн рублей. Если лимит превысили, самозанятый теряет свой статус и должен перейти на другой налоговый режим. Ставка налога зависит от того, кто выплачивает доход самозанятому:

4% — если платит физлицо;

6% — если получили доход от ИП или организации.

Мы сообщали, что кабмин опроверг отмену НПД и самозанятости в 2026 году.