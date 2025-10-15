В ноябре 2025 пенсии и пособия придут раньше
Из-за праздника 4 ноября (День народного единства) изменится график выплат.
В ноябре 2025 года в России изменится график выплат детских пособий и пенсий. Из-за праздника Дня народного единства выходные переносят, поэтому пенсии и другие выплаты придут раньше.
Так, детские пособия выплатят 1 ноября – в рабочую субботу.
5 ноября начислят ежемесячное пособие из материнского капитала, 7 ноября деньги получат работающие родители детей до 1,5 года, пишут «Известия».
Пенсии тоже могут выплатить досрочно: обычно деньги приходят в последний рабочий день перед праздниками, если день выплаты приходится на выходной или праздничный день.
