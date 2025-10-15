В ноябре 2025 пенсии и пособия придут раньше

В ноябре 2025 года в России изменится график выплат детских пособий и пенсий. Из-за праздника Дня народного единства выходные переносят, поэтому пенсии и другие выплаты придут раньше.

Так, детские пособия выплатят 1 ноября – в рабочую субботу.

5 ноября начислят ежемесячное пособие из материнского капитала, 7 ноября деньги получат работающие родители детей до 1,5 года, пишут «Известия».

Пенсии тоже могут выплатить досрочно: обычно деньги приходят в последний рабочий день перед праздниками, если день выплаты приходится на выходной или праздничный день.

