Кому проиндексируют пенсию в ноябре 2025

Индексация пенсии положена тем, кто достиг возраста 80 лет, инвалидам I группы, летчикам и шахтерам.

Депутат Алексей Говырин рассказал, кому в ноябре 2025 года повысят пенсии.

Повышение ожидает: россиян старше 80 лет;

инвалидов I группы;

членов летных экипажей гражданской авиации;

работников угольной промышленности.

Люди, которым исполнится 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Ее размер после удвоения составит 17 815,40 рубля. Также начислят надбавку за уход – 1 314 рублей. Такое же правило действует для инвалидов I группы, независимо от возраста.

«Если пенсионер проживает в регионе с районным коэффициентом, итоговая сумма увеличивается в 1,15-1,9 раза. В результате житель северного региона после 80 лет может получить прибавку свыше 10 тыс. рублей», — пояснил Говырин.

Членам летных экипажей и работникам угольной промышленности пенсии пересчитывают ежеквартально – в феврале, мае, августе и ноябре. Доплата зависит от вредности и длительности спецстажа.

Минимальный стаж для мужчин составляет 25 лет, для женщин – 20 лет. За каждый год сверх нормы добавляется 1% от среднемесячного заработка, но не более 75-85% от прежнего оклада.

В ноябре 2025 года выплаты этим пенсионерам вырастут на 2-5% за счет применения инфляционного коэффициента 1,076. Средняя прибавка составит 1 500-3 000 рублей, уточнил депутат.

Также с начала года увеличили ежемесячные выплаты федеральным льготникам – на 9,5%. Выплата выросла до 4 191 рубля.

Работающим пенсионерам с 2025 года снова ежегодно индексируют страховые пенсии. После прекращения трудовой деятельности все накопленные индексации учтут автоматически, обращаться в СФР не придется.

В итоге сумма пенсии после перерасчета может заметно увеличиться, особенно если человек работал несколько лет подряд без индексации, добавил Говырин.