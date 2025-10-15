📝 Пошаговый разбор заполнения подраздела 1.1 формы ЕФС-1 в 1С:ЗУП с экспертом: уже сегодня!
Отчет ЕФС-1 обязательно сдают все работодателей. Ошибки в заполнении чреваты штрафами до 100 000 рублей и претензиями от работников.
Подробно разберитесь в частых и критичных ошибках, которые бывают при заполнении ЕФС-1. Приходите на «Мастер класс. Заполняем ЕФС-1 (Подр. 1.1 ЕФС-1) в 1С: ЗУП без ошибок». Он состоится уже сегодня — 15 октября в 15:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении мастер-класса будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На мастер-классе разберем:
Настройка трудовой функции и кодов ОКЗ.
2. Заполнение данных для ЕФС-1.
3. ЕФС-1 при кадровых мероприятиях (прием, перевод, увольнение).
4. ЕФС-1 при договоре ГПХ.
5. ЕФС-1 при отказе от трудовой книжки.
6. ЕФС-1 при приостановлении и возобновлении трудового договора.
7. Исправительная ЕФС-1.
8. СТД-Р.
Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
Ждем вас на мастер-классе 15 октября в 15:00 мск!
