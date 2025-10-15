📝 Пошаговый разбор заполнения подраздела 1.1 формы ЕФС-1 в 1С:ЗУП с экспертом: уже сегодня!

Разберитесь в частых и критичных ошибках, которые совершают при заполнении отчета в СФР по форме ЕФС-1 в подразделе 1.1 (сведения по электронной трудовой книжке).

Отчет ЕФС-1 обязательно сдают все работодателей. Ошибки в заполнении чреваты штрафами до 100 000 рублей и претензиями от работников.

Подробно разберитесь в частых и критичных ошибках, которые бывают при заполнении ЕФС-1. Приходите на «Мастер класс. Заполняем ЕФС-1 (Подр. 1.1 ЕФС-1) в 1С: ЗУП без ошибок». Он состоится уже сегодня — 15 октября в 15:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении мастер-класса будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На мастер-классе разберем:

Настройка трудовой функции и кодов ОКЗ.

2. Заполнение данных для ЕФС-1.

3. ЕФС-1 при кадровых мероприятиях (прием, перевод, увольнение).

4. ЕФС-1 при договоре ГПХ.

5. ЕФС-1 при отказе от трудовой книжки.

6. ЕФС-1 при приостановлении и возобновлении трудового договора.

7. Исправительная ЕФС-1.

8. СТД-Р.

Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Ждем вас на мастер-классе 15 октября в 15:00 мск!