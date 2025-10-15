Маркетплейсы будут раскрывать данные о стране происхождения товара

Контроль за торговлей импортными товарами на маркетплейсах собираются ужесточить.

ФТС предлагает обязать площадки писать в карточках товаров, ввезенных из-за пределов ЕАЭС, страну происхождения, код ТН ВЭД и номер таможенной декларации, сообщает «Коммерсант».

В таможенной службе сообщили о многократном росте числа жалоб на незаконный импорт в 2025 году. А при проверке складов в нескольких регионах выявили тысячи единиц незадекларированной техники. Также были жалобы от производителей систем пожарной безопасности на контрафактные датчики.

Маркетплейсы считают такие нормы избыточными.

«Даже самому импортеру будет практически невозможно проконтролировать, какой товар заехал по какой конкретной таможенной декларации»,— заявили представители Wildberries.

По словам пресс-службы Ozon, страна происхождения и номер таможенной декларации есть в счетах-фактурах импортеров. А для размещения этих данных в карточке товара придется разработать государственный механизм проверки информации от продавцов.

