Зарплаты корпоративных юристов в 2025 году выросли на 17%

От инхаус-юристов работодатели требуют больше, а зарплатные ожидания соискателей выросли.

Медианная зарплата корпоративных юристов с начала 2025 увеличилась на 17% — до 70 тыс. рублей. При этом спрос на инхаус-юристов остается высоким, но с начала этого года снизился на 15%.

Такие данные получил hh.ru вместе с бюро юридических стратегий LEGAL to BUSINESS.

В первом полугодии 2025 компании разместили более 61,7 тыс. вакансий корпоративных юристов различной квалификации. Медианная зарплата при этом выросла с 60 до 70 тыс.

Самые высокие зарплаты юристам предлагают в Москве (115 тыс.), Санкт-Петербурге (88,4 тыс.), Московской области (87,8 тыс.) и Ханты-Мансийском автономном округе (79,6 тыс.).

Работодатели теперь чаще требуют от кандидатов владения цифровыми системами анализа данных, платформами для управления проектами, продвинутыми программами электронного документооборота и нейросетевыми инструментами. Число вакансий с такими условиями выросло на 21%.

В 2024 году работодатели делали акцент на базовых профессиональных навыках инхаус-юристов, а сегодня ищут кандидатов с опытом работы в конкретной сфере экономической деятельности, со специализированными навыками и soft skills, говорится в исследовании.

«Теперь работодатели чаще требуют от кандидатов, указывая в вакансиях, опыт в конкретных областях, таких как сопровождение сделок M&A, корпоративное управление, работа с ценными бумагами и разрешение сложных споров», — сообщил директор юридического департамента и комплаенс hh.ru Юрий Донников.

Самый высокий спрос на инхаус-юристов в 2025 году отмечен в финансовом секторе (16% всех вакансий), строительстве (14%), IT-сфере (9%), в госорганизациях (7%) и розничной торговле (5%).

40% всех вакансий корпоративных юристов предполагает гибридный график, а более 50% компаний предлагают обучение и специальные образовательные курсы.

Зарплатные ожидания выросли на 10% год к году и достигли в среднем 90 тыс. рублей.

Научим рассчитывать зарплату, премии и отпускные на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Вы узнаете, как вести налоговый учет, составлять отчетность, вести учет мигрантов и оформлять согласия на сбор персданных с 1 сентября 2025 года.

Цена со скидкой 72%: 8 900 рублей вместо 31 700 рублей. Осталось 1 место по этой цене.

Старт сегодня, 15 октября.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.