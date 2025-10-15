Минфин: как учитывать доходы от погашения ценных бумаг в иностранной валюте

При кассовом методе учета доходов курсовые разницы с момента реализации ценных бумаг до даты получения дохода для налога на прибыль организаций не учитываются.

В письме от 26.02.2025 № 03-03-06/2/18528 Минфин разъяснил порядок обложения налогом на прибыль дохода при погашении ценных бумаг в инвалюте.

Доходы от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в т. ч. от погашения или частичного погашения их номинальной стоимости), цена реализации которых выражена в иностранной валюте, признают в порядке п. 2 ст. 280 НК.

Доходы определяют по официальному курсу ЦБ РФ, действующему на одну из дат:

перехода права собственности на ценные бумаги;

фактического погашения или на дату фактического получения организацией сумм частичного погашения номинальной стоимости ценных бумаг.

При получении дохода от погашения долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, датой реализации (погашения) будет день поступления средств на счета в банках или в кассу, а также погашения задолженности перед налогоплательщиком иным способом (кассовый метод). Это предусмотрено в п. 3 ст. 271 НК.

То есть доход от погашения таких ценных бумаг нужно определять по официальному курсу ЦБ на дату фактического получения сумм на счет или в кассу.

При этом, если организация применяет кассовый метод учета доходов, то курсовые разницы, возникающие с момента реализации или иного выбытия упомянутых ценных бумаг (в т. ч. погашения их номинальной стоимости) до даты фактического получения дохода, в целях налогообложения прибыли не учитывают.

