❗ ВС РФ: если договоры с самозанятыми признали трудовыми, уплаченный ими НПД не уменьшает НДФЛ и штраф для налогового агента

При подмене трудовых отношений сотрудничеством с самозанятыми уплаченный ими налог на профессиональный доход нельзя зачесть в долг перед бюджетом компании (ИП) по неуплаченному НДФЛ.

При определении размера штрафа по ст. 123 НК для налоговых агентов, которые не удержали НДФЛ при выплатах физлицам, фактически выполнявшим трудовую функцию, не учитываются уплаченные такими самозанятыми суммы НПД.

Такой вывод Верховный суд привел в п. 32 Обзора судебной практики ВС РФ № 3 (2025), утв. Президиумом ВС 08.10.2025, на основе решений судов по делу № А76-20897/2023.

То есть нельзя уменьшать НДФЛ на сумму уплаченного НПД, если договоры с самозанятыми признаны фиктивными.

Кроме того, уплаченный НПД не учитывают при расчете штрафа налогового агента. И вот почему:

такое наказание грозит за неисполнение обязанности налогового агента, а она состоит из трех элементов — исчисление-удержание-перечисление НДФЛ;

размер штрафа зависит от суммы, которую следует удержать и перечислить, а не от неуплаченной суммы;

уплата НПД не означает, что налоговый агент исполнил свою обязанность.

И еще интересный вывод ВС РФ:

Возникшая в результате корректировки переплата НПД (положительное сальдо ЕНС) находится в распоряжении физлица и подлежит возврату только по его заявлению. Поэтому она не может быть произвольно зачтена в счет уплаты НДФЛ без соответствующего волеизъявления плательщика НПД. Это не исключает права добровольно распорядиться данной суммой в счет исполнения соответствующих обязательств налогового агента по НДФЛ.

То есть при желании самозанятый может помочь с уплатой НДФЛ заказчику, признанному работодателем.