Проценты по вкладам в драгметаллах освободят от НДС

Не будут облагаться НДС операции по выплате банками процентов в драгметаллах в слитках по договору банковского счета в драгоценных металлах.

14 октября 2025 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который освободит от обложения НДС операции по выплате банками процентов в драгоценных металлах в слитках по договору банковского счета (вклада) в драгметаллах, пишет Минфин.

«Проценты по вкладам в российской или иностранных валютах не облагаются НДС. Для создания равных экономических условий и повышения привлекательности вкладов в драгоценных металлах налогообложение НДС процентов по вкладу в драгоценных металлах не должно отличаться от налогообложения процентов по иным видам банковских вкладов», — сказано в пояснительной записке.

Также для устранения возможной неопределенности при выдаче займов в драгоценных металлах п. 3 ст. 149 НК хотят дополнить нормой, согласно которой не подлежат налогообложению НДС операции по размещению банками драгоценных металлов, не привлеченных во вклады.

Сейчас из нормы НК следует, что от НДС освобождены только займы, выданные банками за счет драгметаллов, привлеченных во вклады, пояснил Минфин.

