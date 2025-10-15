На покупку отечественного ПО компаниям выделят 1 млрд рублей

Финансирование льготы могут увеличить в 2027 и 2028 годах.

На субсидии для приобретения предприятиями отечественного промышленного ПО ежегодно планируется выделять около 1 млрд рублей.

Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

Ведомство собирается профинансировать до 50% затрат предприятий по субсидируемым направлениям расходов. Максимальный размер субсидии составит 300 млн рублей.

«Планируемый объем финансирования определен на уровне 1 млрд рублей ежегодно. Форма предоставления – авансовая. Срок реализации проекта — не более трех лет», — сообщил Алиханов.

Если мера будет востребована, финансирование могут увеличить в 2027 и 2028 годах, добавил он.

К приоритетным проектам в рамках реализации субсидии отнесены проекты по внедрению софта, направленного на повышение уровня цифровой зрелости и производительности труда,. Также такими посчитают проекты, в рамках которых внедряется ПО из сформированного IT-ландшафта отраслей промышленности.

Мера поддержки еще находится в стадии разработки, предупредил министр.

Ранее Алиханов сообщал, что Минпромторг с 2026 года может вернуть действующую ранее субсидию по переходу компаний на отечественное ПО.